Atatürk Lisesi’nde görev yapan Şenol Karabulut, zorlu bir mücadeleden sonra kanseri yenip, bu süreçte kendisine motivasyon kaynağı olan Fulya Kaya ile de hayatını birleştirerek, kendisine yepyeni bir yol açtı.

Çorum’un tanınmış simalarından Halil Olukcu da, kirvesi Şenol Karabulut’u hastalıkla mücadelesinde olduğu gibi, yeni yuva kurma aşamasında da yalnız bırakmadı.

Fulya Kaya ile Şenol Karabulut’un Belediye Nikah Salonu’ndaki sade nikah törenlerinde, Halil Olukcu ile Hamiyet Türk nikah şahidi oldu.