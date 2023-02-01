Geçtiğimiz günlerde Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’ye mektup yazarak okullarına davet etmişlerdi. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, öğrencilerin davetine icabet ederek karne heyecanlarına ortak olmuştu. Bazı öğrencilerde mektuplarında okullarının bahçesinin yenilenmesini talep etmişti. Bunun üzerine Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş’e talimat vererek gerekli çalışmaların bir an evvel yapılmasını istemişti.

Geçen kısa süre zarfında Özel İdare Müdürlüğüne bağlı iş makinaları okulun bahçesinde öğrencilerin isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalar yarıyıl tatili bitmeden tamamlanarak, okulun bahçesi öğrencilerin kullanımına açılacak.

(Haber Merkezi)

