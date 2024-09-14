Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, ilçede ilköğretim birinci sınıf eğitimine başlayan 525 öğrenciye “Okula Hoş geldin” seti hediye edildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere adına ilçedeki okulları ziyaret eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, okul idarecilerine ve öğrencilerine yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyip selamlarını ilettiler. Başkan Muhsin Dere'de “Sevgili yavrularımızın yüzlerini birazcık güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Bahtları açık olsun evlatlarımızın” dedi.

Sungurlu’daki tüm köy ve merkez ilkokullarına ulaştırılan “Okula Hoş geldin” setlerini gören öğrenciler, sevinçlerini saklayamadı.

Editör: SELDA FINDIK