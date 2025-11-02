Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin dört bir yanında başlatılan asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Turan Mahallesi Ördekderesi mevkiinin ilk kez sıcak asfalta kavuştuğunu söyledi.

Başkan Muhsin Dere, “Öz kaynaklarımızla kurduğumuz asfalt plent tesisimizde ürettiğimiz sıcak asfaltı, Sungurlu’muzun cadde ve sokaklarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye konuştu.

Sungurlu Turan Mahallesi Ördekderesi mevkiinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt öncesinde mekanik serim çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi asfalt dökümüne hazırlıyor.

Muhabir: RIFAT KARA