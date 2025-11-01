Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı ile Sungurlu Ülkü Ocakları yeni yerine taşındı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ve yönetiminin girişimleriyle geçtiğimiz aylarda tapusu alınarak partiye kazandırılan binada yapılan tadilatların tamamlanmasıyla birlikte yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış programına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Ocak Başkanı Abdullah Dalyan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Merkez İlçe ve İlçe Başkanları, İlçe Ocak Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Kamu-Sen Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, KAÇEP Birimi, Parti ve Ocak Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi