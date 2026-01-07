Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nı ziyaret ederek yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Muhsin Dere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile bir araya geldi.

Görüşmede, Sungurlu’da planlama sürecinde olan imar revizyonunun ardından hayata geçirilmesi öngörülen kentsel dönüşüm projeleri ele alındı.

Şehircilik ilkeleri, imar düzenlemeleri ve kent estetiğini esas alan yeni planlama yaklaşımları masaya yatırılırken, ilçede sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm sürecinin nasıl yürütülebileceği konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Dere, Sungurlu’nun ihtiyaçlarına uygun, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hem yaşam kalitesini artırmayı hem de ilçenin geleceğine değer katmayı amaçladığını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Dere, nazik misafirperverlikleri, verimli istişareleri ve Sungurlu’ya verilen destek dolayısıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti. Dere, iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların ilçeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Muhabir: RIFAT KARA