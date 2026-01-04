ÇESOB’a bağlı Sungurlu Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası’nda olağan genel kurul önceki gün yapıldı. Oda üyelerinin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda divanın seçiminin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço okunarak kabul edildi.

Kongrede daha sonra tahmini bütçe, yeni dönem çalışma raporu ile yeni dönemde yönetime verilecek huzur hakkı ücretleri de onaylandıktan sonra seçime geçildi.

Seçimde mevcut başkan Hakkı Vargeloğlu ile Erkan Kor başkanlık için yarıştı. Seçimin galibi 193 oy alan Erkan Kor olurken, Hakkı Vargeloğlu ise 179 oyda kaldı.

Muhabir: Haber Merkezi