Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Akdere Köyü Muhtarı Osman Kayaalp tarafından gerçekleştirilen bal hasadı programına katıldı.

Kaymakam Köksal, arı kovanlarından alınan peteklerin süzme işlemi öncesinde yapılan kontrolleri ve doğal yöntemlerle gerçekleştirilen bal sağım sürecini yerinde inceledi.

Üretim ve sağım süreci hakkında detaylı bilgiler alan Kaymakam Köksal, doğal arıcılığın köy ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, üretici Muhtar Osman Kayaalp ve tüm arıcılara bereketli, bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Osman Kayaalp, peteklerin bal olgunluğuna ulaştıktan sonra özel süzme makinelerinde işlemden geçirildiği ve elde edilen balın hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğrudan tüketime sunulduğu bilgisini verdi.

Muhabir: Haber Merkezi