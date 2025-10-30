Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kemallı Köyü'nde meydana gelen üzücü olayda, Doğutekin kardeşler bir gün arayla kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kemallı Köyü sakinlerinden Şevket Doğutekin geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Arif Doğutekin ise ertesi gün yine kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Doğutekin kardeşlerin bir gün arayla vefatları ise ailesi, yakınları ve köy halkını derin bir yasa boğdu.

Doğutekin kardeşler birer gün arayla Kemallı Köyü’nde son yolculuklarına uğurlandı.

Muhabir: RIFAT KARA