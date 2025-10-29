Sungurlu Belediyesi, sahip olduğu üretim tesisleriyle ilçenin kalkınmasına ve altyapı gelişimine öncülük ediyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren 160 ton/saat kapasiteli asfalt plenti, 200 metreküp / saat kapasiteli 2 adet hazır beton santrali ve 1.250 metrekare /gün üretim kapasitesine sahip kilit parke tesisi, ilçenin dört bir yanında yürütülen yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor.

7 gün 24 saat aralıksız üretim yapan tesisler, hem ilçenin altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor hem de Sungurlu Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla büyük tasarruf elde etmesini sağlıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin üretim kapasitesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kendi tesislerimizle üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de ilçemizin her köşesine daha hızlı hizmet ulaştırıyoruz. Sungurlu’muzun geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Muhsin Dere, Sungurlu’yu daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi