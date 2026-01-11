Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2026 Yılı 1. Dönem Bilgilendirme Toplantısı”nda, KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan yeni dönem destekleri tanıtıldı. KOSGEB Çorum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Sungurlu esnafı ile girişimci ve girişimci adayları yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda KOBİ Uzmanı Gökhan Yürürer tarafından yapılan sunumda, özellikle yeni iş kurmak isteyenler ve işletmesini büyütmeyi hedefleyen girişimciler için sağlanan destek kalemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Program kapsamında girişimcilerin yararlanabileceği destek başlıkları şöyle sıralandı:

“İş Kurma Desteği: Yeni işletme kuran girişimcilere, kuruluş giderleri ve personel maliyetleri için geri ödemesiz (hibe) destek sağlanıyor.

İş Geliştirme Desteği: Mevcut işletmeler için makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alımlarını kapsayan, üst limiti yüksek geri ödemeli destekler sunuluyor.

Genç ve Kadın Girişimcilere Ayrıcalık: Genç girişimciler ile kadın girişimciler için daha avantajlı destek oranları ve limitler uygulanıyor.

Stratejik Sektörlere Öncelik: İmalat, telekomünikasyon ve yazılım gibi katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin daha yüksek oranlı desteklerden yararlanabileceği belirtildi.”

“GERÇEKÇİ İŞ PLANI ŞART”

KOBİ Uzmanı Gökhan Yürürer, girişimcilerin desteklerden etkin biçimde yararlanabilmesi için iş planlarının gerçekçi ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Yürürer, sürecin her aşamasında girişimcilere rehberlik etmeye hazır olduklarını ifade etti. (

Muhabir: Haber Merkezi