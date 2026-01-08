Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Mevlüt Karakaya ve beraberindeki MHP Genel Merkez Satın Alma Müdürü Ercan Bükülmez ile Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret ederek Muhsin Dere ile bir süre görüştü.

Başkan Dere, “MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkez Satın Alma Müdürümüz Ercan Bükülmez ve personeli; Belediyemizi ziyarette bulundular. Karakaya ve beraberindeki heyete; nazik teşrifleri ve verimli sohbetleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi