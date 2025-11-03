Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden 364 konuta ilave 300 yeni konut inşa edilecek. Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin farklı noktalarına astırdığı billboard afişleriyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçireceği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’da 2 bin 867 konut inşa edilecek. Çorum’da inşa edilecek konutların 300’ü Sungurlu ilçesinde yükselecek. Son dönemde yapılan savunma sanayi yatırımlarıyla bölgenin gözde yerleşim yerlerinden olan ilçede, 26 Mart tarihinde temeli atılan 364 konutun yapımı ise devam ediyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki bilboardlara astığı afişlerle 364 konuta ilave yapılması planlanan 300 konut için teşekkürlerini iletti. Afişte Başkan Dere’nin, "Mevcut devam eden 364 konut inşaatına ilave yeni 300 konut Sungurlu’ya hayırlı olsun. Başka Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli, Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, ToKİ Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerine yer verildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yapan Başkan Dere, bu tarz projelerin savunma sanayi ve ihracatın merkezi olan Sungurlu için önemli olduğuna dikkat çekti.

