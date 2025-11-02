Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle birlikte mahallelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, durumlarını yerinde inceledi. Köksal, “Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır.” dedi.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçedeki bazı mahallelerde ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde Kaymakam Köksal’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kayalı ile Sosyal İnceleme Görevlisi personeller eşlik etti.

Vakıf hizmetlerinden faydalanan ailelerin durumlarını yerinde inceleyen Kaymakam Köksal, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Mutlu Köksal, ziyaretlerde ailelerin mevcut durumları hakkında Vakıf Müdürü Hakan Kayalı ve vakıf personellerinden bilgi aldı.

Kaymakam Köksal, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi