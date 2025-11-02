Sungurlu Belediyesi’nin sosyal tesislerinden biri olan Şehit Pilot Yılmaz Ergişi Parkı Kahve Otağı’nda yapımı tamamlanan kış bahçesi, vatandaşların hizmetine açıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçeye kazandırılan yeni yaşam alanının vatandaşlara konforlu bir ortam sunacağını belirterek, “Vatandaşlarımızın kış aylarında da rahatça vakit geçirebilecekleri, sıcak ve huzurlu bir mekân oluşturduk.” dedi.

Başkan Dere, Kahve Otağı’nın artık dört mevsim hizmet verecek şekilde düzenlendiğini vurgulayarak, “Amacımız, hemşehrilerimizin sosyal yaşam alanlarını artırmak ve Sungurlu’nun yaşam kalitesini yükseltmek. Kahve Otağı’na kazandırdığımız Kış Bahçesi, ailelerin ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği bir yer olacak.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Muhsin Dere ve ekibine teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi