Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, oda üyeleri olan esnafları Antalya’ya tatile götürdü.

Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Vargeloğlu, geleneksel hale getirdikleri tatil programlarını bu yılda gerçekleştirecek olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Böyle bir tatil programıyla her yıl üyelerinin yanlarında olduklarını belirten Hakkı Vargeloğlu, bu vesileyle hem dinlenme hem de birlik ve beraberlik duygularının pekiştiğini vurguladı. Vargeloğlu, gruplarında 67 kişinin olduğunu ve 5 gün boyunca tatil fırsatından yararlanacağını söyledi.

Bu tür organizasyonlara devam edeceklerini dile getiren Hakkı Vargeloğlu, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz tatil programımız başlamıştır. Programımızda her zaman yanımızda olan ulaşımımızda bizi destekleyen Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi