Sungurlu Kaymakamlığı destek ve himayelerinde Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Çocuk Hakları Komitesi bünyesinde kayıtlı çocuklarla birlikte, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç kazandırmak amacı ile Fatih Ortaokulu öğretmeni Kürşat Biçer’in çizimi ve yönetimi ile Çocuk Hakları Duvarı boyama etkinliği Kent Park’ta düzenlendi.

Komiteye üye çocuklarla birlikte Kent Parkta çocuk hakları duvarı rengarenk boyanarak, çocuklar farkındalık kazanarak sosyalleşmesi sağlanmıştır.

Editör: İHA AJANS