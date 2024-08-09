Ekmek, pide ve simit zamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kolaylı, son günlerde arka arkaya gelen zamların maliyetlerin artmasından dolayı yaşandığını, Çorum Esnaf Sanatkârlar Odası tarafından çıkarılan tarifelere uyulduğunu hatırlattı.

29 Temmuz 2024 tarihinde alınan ekmek zammının Sungurlu fırıncı esnafının fedakârlık yaparak 7 Temmuz 2024 tarihinde Çorum fırıncı esnafından 1 hafta sonra uygulama kararı aldığın dile getiren Kolaylı, pide fiyatlarında ise boş pide fiyatının 12 TL olduğunu, dışarıdan gelen iç hazırlamalı özel döküm pideye fiyat tarifesine göre özel işçilik bedeli uygulanmadığını, tarife dışına çıkılmadığını belirtti.

Oda Başkanı Kolaylı, simit fiyatlarının 9 Ağustos 2024 tarihinde alındığını şimdiye kadar uygulanmadığını belirterek, artan maliyetlerden dolayı simitçi ve pastane esnafının elindeki tarifeye göre uygulamaya koyduğunu, gerek pastaneci, gerek pideci ve fırıncı esnafıyla yapılan görüşmeler ve Belediye Başkanı Muhsin Dere ile yapılan istişareler sonucunda simit ve poğaça fiyatlarını bir müddet daha zamsız satma kararı aldıklarını bildirdi.