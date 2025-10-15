Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin kentin kültür ve sanat merkezi olma vasfını pekiştirdiğini ve fuarın her geçen yıl daha da kapsamlı hale geldiğini belirtti.

Başkan Aşgın, fuara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “80'in üzerinde yayınevi misafirimiz, 130'un üzerinde yazarımız var. Sadece kitap satışları değil, söyleşilerle gençlerin yazarla buluşması, kitaba dokunabilmesi çok anlamlı. Beni en çok mutlu eden şey ise fuardaki yaş ortalamasının çok küçük olması. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizin büyük ilgi göstermiş olması en büyük kazancımızdır” dedi.

3,2 MİLYON LİRALIK KİTAP ÇEKİ DESTEĞİ

Belediyenin çocuklar üzerindeki uygulamasından bahseden Başkan Aşgın, “Arzu ediyoruz ki her çocuk, harçlığını dert etmeden ilk kitabını bizim hediyemiz olarak alsın. Bu amaçla 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize 100 TL değerinde alışveriş çeki dağıttık. Hayırsever kişi ve firmaların da katkısıyla 3 milyon 200 bin liranın üzerinde bir kaynak sağlandı. Bu uygulama, çocuklarımızın fuara olan ilgisini ve coşkusunu artırdı" şeklinde konuştu. Başkan Aşgın ayrıca, şehirdeki tüm okullardan öğrencilerin belediye otobüsleriyle fuar alanına taşındığını, çevre ilçe ve illerden de yoğun katılım olduğunu sözlerine ekledi.



“SADECE TİCARET DEĞİL, AYNI ZAMANDA KÜLTÜR ŞEHRİYİZ”

Başkan Aşgın, Çorum'un ticari, sanayi ve tarım merkezi olmasının yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin marka değerine fuarın katkısını değerlendirirken, "Bu fuarlarla Çorum, kitap ve kültürde de marka şehir haline geldi." dedi.

Fuar için şehir dışından gelen yayınevi yetkililerinin ve yazarların Çorum'un temizliğinden, yeşilliğinden ve insanların misafirperverliğinden övgüyle bahsetmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Aşgın, "Fuarın temel amacı kitapseverleri buluşturmak olsa da görünmeyen başka bir amacı da şehrimizin tanıtımına ve daha iyi noktalara gelmesine katkı vermesidir. Fuarımızı bu yönüyle çok işlevsel buluyorum." dedi.

10 gün sürecek olan Kitap Kültür Günleri'nin yolun yarısını başarıyla geçtiğini belirten Başkan Aşgın, tüm vatandaşları "gelmeyen kalmasın" diyerek Pazar gününe kadar devam edecek olan fuara bir kez daha davet etti.