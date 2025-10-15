Geleceğin İletişimcileri 11’inci kez sahiplerini buldu. TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliği yaptığı törene İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci, TRT Yöneticileri, sektörün önde gelen isimleri, gazeteciler, akademisyenler ve yarışmacıların aileleri katıldı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNE ÖDÜL

Hitit Üniversitesi'nden Sudenur Dumlu 'Kadından şoför olur mu?" diyenlere inat direksiyon başındaki bir kadın şoförün her gün yüzlerce insanı güvenle taşımasını anlattığı “Ön Yargıları Sollayıp Geçti” haber çalışmasıyla ödül almaya hak kazandı.

139 üniversiteden 2431 başvurunun olduğu yarışmaya önlisans programlarının bu yıl ilk defa katılmasına izin verilirken 180 finalist arasında sadece 2 önlisans programı yer aldı.

Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Programı, iletişim fakültelerini geride bırakarak ödül almaya hak kazandı.