Çorum’un, Mecitözü ilçesi sınırları içinde ve Samsun yolu üzerinde belirlenen 2. Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın imzasından çıktı ve kuruluşu kesinleşti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş müjdesini verirken, “Şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi Bakanı Kacır ve OSB Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’a destekleri için teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan bir Çorum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu adım, şehrimizin sanayi kapasitesini artıracak ve yeni iş fırsatları yaratacak” değerlendirmesini yaptı.