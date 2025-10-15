Milyonlarca emekli ocakta yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylülde toplam enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Maaş artışı beklentisiyle birlikte bankalar, emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını 32 bin liraya kadar çıkardı.

Ekim ayında en yüksek promosyon teklifi 25 bin TL oldu. Temel emekli maaş promosyonun yanı sıra, ek koşullarla birlikte toplamda 32 bin TL’ye ulaşıyor. 7 bin TL’ye kadar olan ek ödül; 2 otomatik fatura talimatı verilmesi, bankaya yeni emekli müşteri yönlendirilmesi ve kredi kartı harcama hedeflerinin tamamlanmasıyla kazanılabiliyor.

Bankaların Ekim 2025 güncel emekli promosyonları:

Yapı Kredi:

Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan temel promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplamda 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.

Ziraat Bankası:

Maaş aralığına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank:

Toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

0 - 9.999 TL maaş alana: 8.500 TL

10.000 - 14.999 TL alana: 13.500 TL

15.000 - 19.999 TL alana: 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alana: 20.000 TL promosyon

Türkiye Finans:

29.500 TL’ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 12.000 TL’ye çıkıyor.

Fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi koşullarla ek promosyonlar ve bonuslar da veriliyor.

DenizBank:

27.000 TL’ye varan promosyon dağıtıyor. 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ilave olarak, belirli bankacılık ürünlerini kullananlara 8.000 TL ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunuluyor.

Halkbank:

Maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

Akbank:

15.000 TL’ye varan net promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatı, yakınını getirme ve kredi kartı harcamalarıyla toplamda 30.000 TL’ye varan nakit ödül veriyor.

VakıfBank:

Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalarda 10 ayda toplam 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

Albaraka:

Toplam 32.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor. 25.000 TL’ye varan promosyona ek olarak,

2 otomatik fatura talimatına: 1.500 TL

Her yeni emekli yönlendirmesine: 1.000 TL (toplamda 3.000 TL)

Kredi kartı harcamasına: 2.500 TL Worldpuan veriliyor.

ING:

28.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlanıyor. Maaşa göre net promosyon:

0 - 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Kuveyt Türk:

27.500 TL’ye varan promosyon veriyor.

24.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, yeni fatura talimatlarına 2.500 TL’ye ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL’ye varan altın puan sağlıyor.

Garanti BBVA:

Promosyon miktarı 25.000 TL’ye çıktı.

15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak, harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10.000 TL’ye varan bonus veriyor.

İş Bankası:

Toplam promosyon ve ödül tutarı 24.000 TL.

Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

İki fatura talimatına 1.000 TL, yeni kredi kartı ile yapılacak harcamalara 8.000 TL’ye varan MaxiPuan sunuyor.

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2025.

TEB:

Toplam 21.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

12.000 TL’ye varan ana promosyona ek olarak, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9.000 TL ek promosyon sunuyor.