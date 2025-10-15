Aylardır kamuoyunda tartışılan trafik düzenlemesi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Çok sayıda trafik ihlali için mevcut cezaların artırılmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda radar cezalarına ilişkin tartışmalı bir değişiklik içeriyor. Çorum'da da sürücülerin sık sık şikayet ettiği hız sınırları için cezalar artarken toleransın kaldırılması Çorum'da yeni bir dönemi başlatacak.

YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALDIRILIYOR

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmamaktaydı. Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor.

CEZALAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.