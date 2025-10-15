Sabah saatlerinde pazara alışveriş için gelen vatandaşlar, tezgahların kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazarcı esnafıyla görüşmek üzere pazara geldi.

Esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Candan, “Yönetmelikler neyi gerektiriyorsa uygulanır. Yaklaşık 1 yıldır pazarların kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bugün itibarıyla %95 oranında iyi bir noktadayız. Ancak %5 civarında bazı sıkıntılı durumlar var. Ceza konusunda ise kararlar, ilgili yönetmelikler doğrultusunda Encümen tarafından veriliyor.” dedi.

"HEPİMİZ DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, son yaşanan tartışmaların ardından sosyal medyada vatandaşlar tarafından pazar esnafına ağır hakaretler yapıldığını belirterek, "Hepimizin çocukları var, benim 20 yaşımda kızım var bu hakaretler bizleri zor duruma düşürüyor. Çocuklarımızı da zor duruma düşürüyor. Bundan dolayı Oda olarak karar aldık pazarcılarımıza hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Onları adalete teslim edeceğiz.

Biz ekmeğimizin peşinde olan insanlarız, alın terimizle paramızı kazanıyoruz. Eylem de yapmadık, mutabık sağlandı. Mal getiren arkadaşlarımız tezgah açabilir. Biz her zaman devletimizin yanındayız.” açıklamasını yaptı.