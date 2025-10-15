Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Amasya’da bir dizi nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından, Amasya Valisi Önder Bakan ve Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile birlikte Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, bölgesel iş birliği ve Yeşilırmak Havzası’nda yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi