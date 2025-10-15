Yeşilırmak Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı kapsamında Amasya’da bulunan Çorum Valisi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Amasya Valisi Önder Bakan ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’yi ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite ile bölgesel iş birlikleri, su yönetimi ve havza planlaması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Turabi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amasya Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Valiler, üniversitenin bilimsel çalışmaları ve bölgeye yönelik projeleri hakkında bilgi alırken, karşılıklı iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR