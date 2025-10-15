Yeşilırmak Havzası’nda su kurulunun çalışmaları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik stratejik planların ele alındığı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çorum Valisi Ali Çalgan, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı, Yeşilırmak Havzası’ndaki 10 ilin temsilcileri ve bölgedeki üniversitelerin yöneticileri katıldı.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda; havza genelinde suyun en verimli şekilde kullanılması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetim planları detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Yeşilırmak’ın kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar korunmasına yönelik kritik kararlar alındı.

Toplantının, Yeşilırmak Havzası’nda sürdürülebilir su yönetimi ve doğal kaynakların korunması açısından bölgeye yol haritası oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi