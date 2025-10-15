Sabah saatlerinde pazara alışveriş için gelen vatandaşlar, tezgahların kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazarcı esnafıyla görüşmek üzere pazara geldi.

Esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Candan, “Yönetmelikler neyi gerektiriyorsa uygulanır. Yaklaşık 1 yıldır pazarların kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bugün itibarıyla %95 oranında iyi bir noktadayız. Ancak %5 civarında bazı sıkıntılı durumlar var. Ceza konusunda ise kararlar, ilgili yönetmelikler doğrultusunda Encümen tarafından veriliyor” dedi.

Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz” diyerek esnafın genel sorunlarını dile getirdi.