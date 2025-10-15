Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, son günlerde kent gündemini meşgul eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve pazar esnafı arasındaki tartışmaların aklıselim şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Saadet İl Başkanı Sarı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Maalesef ülke ve Çorum gündemini uzunca bir zaman işgal eden bir pazar sorunumuz oluştu. Özellikle akaryakıt fiyatlarının zirve yaptığı, yolsuzlukların zirve yaptığı bir dönemde gerçekte tüm zamanların sorunu olan bir konu bilinçli olarak öne çıkarılmaya çalışılmakta ama çözülmek bir yana kördüğüme döndüğü görülmektedir. Belediye başkanı samimi olabilir ama dediğimiz gibi maliyetlerin zirve yaptığı yolsuzlukların ayyuka çıktığı bir dönemde bu konunun üzerine gitmesi asıl niyetin kaybına yol açmaktadır, Saadet Partisi olarak tüm tarafları kırmadan dökmeden konuyu çözmeye davet ediyoruz. Olayda görünen büyük bir boşluğun da doldurulması adına tüm pazarcılara bir numara verilmesini teklif ediyoruz. Pazar yeri olan esnafa görünebilecek yerlere asılması için numaralar verilmelidir. Bunun sebebi halkın pazarcıları seçememesidir. Vatandaş her gittiğinde tezgâhta başkası ile karşılaşmaktadır. Tezgâhta, bazen pazarcının kendisi, bazen eşi, bazen işçisi, bazen oğlu bulunabiliyor. Bir de her pazar yerinde yerler değişik olunca vatandaş yanlış yapan esnafı da doğru yapan esnafı da karıştırmaktadır. Öncelikle bu durum düzeltilirse oto kontrol oluşacağı için problemin büyük kısmı kendiliğinden çözülecektir. Tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Çorum bu sorunu kırmadan dökmeden çözebilecek kapasitededir. Tüm halkımıza daha adil, daha barışçıl, daha huzurlu bir gelecek diliyoruz.”

Muhabir: SELDA FINDIK