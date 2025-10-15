Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Bir belediyede tahsilat işlemlerinde usulsüzlük yapılabiliyorsa, bu yalnızca bir kişinin değil, sistemin zafiyetidir” dedi.

Tuncay Yılmaz, belediye görevlisi bir personelin zimmetine para geçirmesi üzerine Çorum Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında “bireysel suistimal” savunmasının gerçekleri gizlemeye yetmediğini kaydetti.

Yılmaz, “Bireysel suistimal denilerek, kurumsal denetim eksikliğinin üzeri örtülmek istenmiştir. Kamu vicdanı, bireyi değil kurumu sorumlu tutar; çünkü o bireyi işe alan, yetki veren, denetlemeyen kurumdur” ifadesini kullandı.

Tuncay Yılmaz’ın konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“BELEDİYEDE İHMALİ GİZLEYEN ŞEFFAFLIK OYUNU”

“Bu açıklama, kamuoyunu bilgilendirme kisvesi altında sorumluluktan sıyrılma metnidir. ‘Bireysel suiistimal’ denilerek, kurumsal denetim eksikliğinin üzeri örtülmek istenmiştir. Oysa bir belediyede tahsilat işlemlerinde usulsüzlük yapılabiliyorsa, bu yalnızca bir kişinin değil, sistemin zafiyetidir.

Kurumsal yapının sağlamlığını ilan eden bu metin, aslında tam tersini kanıtlamaktadır. Zira bir personel, çağrıldığı halde ifade vermiyor, savunmadan kaçabiliyorsa, bu disiplin zincirinin çoktan koptuğunu gösterir. “İfade vermekten imtina etti” ifadesi, kurumsal otoritenin çöküşünü sembolize eder. Kurumun iç denetimi gerçekten işleseydi, bu noktaya gelinmezdi.

Ayrıca ‘bireysel suistimal’ söylemi, kamu kaynaklarının kötüye kullanımında klasik bir savunma refleksidir. Kamu vicdanı, bireyi değil kurumu sorumlu tutar; çünkü o bireyi işe alan, yetki veren, denetlemeyen kurumdur. Bu yüzden “kurumsal kusur yok” demek, hem kamu aklına hem hukuka meydan okumaktır.

Şeffaflıktan söz eden bir yönetim, dosyayı kapalı kapılar ardında değil, meclis önünde tartışmaya açar. “Kamu vicdanına uygunluk” kelimeleriyle süslenen bu metin, vicdan değil imaj kaygısının ürünüdür.

Gerçek hesap verebilirlik, açıklama yapmakla değil, sorumluluk almaya cesaret etmekle başlar. Belediyeler, kamu emanetidir; kişisel menfaatlerin değil, halkın parasının temsilcileridir. Bu metin, o emanete gösterilen özenin değil, ihmalin itirafıdır.”

