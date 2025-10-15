Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15-21 Ekim tarihlerinde beklenen hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bugün Çorum'da bugün yarın ve hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim, yağış görünmüyor.

PAZARTESİYE DİKKAT!

Meteoroloji'nin haritalı hava durumu raporunda ise Çorum'da Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar hafta sonu 21 dereceye çıkacak, pazartesi günü ise en yüksek sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.