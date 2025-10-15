Türkiye’de uzun süredir gündemde olan “yeni iller” tartışması yeniden alevlendi. Nüfus, ekonomik potansiyel ve stratejik konum bakımından öne çıkan 19 ilçe, il olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Olası düzenlemeyle bu ilçelerin 82’den 100’e kadar plaka numaralarıyla yeni iller arasında yer alabileceği konuşuluyor.

Yetkililer, il olma sürecinde yalnızca nüfus ve ekonomik gücün yeterli olmadığını, kararın siyasi irade ve TBMM tarafından verileceğini hatırlattı. Ancak listedeki ilçelerin pek çoğu hem ekonomik hem de kültürel açıdan kendi bölgelerinde merkez konumunda.

İL OLMAYA ADAY 19 İLÇE!

Akhisar (82) – Manisa’nın üretim gücüyle öne çıkan ilçesi, 180 bini aşan nüfusuyla birçok ilden büyük.

Alanya (83) – 361 bin nüfusuyla turizmin kalbi, ekonomisiyle il olma potansiyelinin zirvesinde.

Anamur (84) – Tarım ve turizm potansiyeliyle Akdeniz’in parlayan ilçesi.

Cizre (85) – 163 bin nüfusuyla Güneydoğu’nun ticaret merkezi.

Çorlu (86) – 300 bini aşan nüfusuyla Trakya sanayisinin kalbi.

Edremit (87) – Zeytin ve turizmin başkenti, 173 bin nüfusuyla Balıkesir’in yükünü hafifletebilir.

Ergani (88) – Diyarbakır’ın tarih kokan ilçesi, 139 bin nüfusuyla öne çıkıyor.

Ereğli (89) – Tarım ve sanayi üretimiyle Konya’nın güçlü ekonomilerinden.

Fethiye (90) – 182 bin nüfusuyla dünya çapında bir turizm markası.

Gebze (91) – 411 bin nüfusuyla birçok ilden büyük; Marmara’nın üretim üssü.

İskenderun (92) – Limanı ve sanayisiyle Hatay’ın ekonomik gücü.

İnegöl (93) – Mobilya üretimiyle Türkiye’nin simgesi haline geldi.

Kahta (94) – Nemrut Dağı’yla turizm potansiyeli yüksek bir merkez.

Kozan (95) – Çukurova’nın kalbindeki tarım ve sanayi merkezi.

Lüleburgaz (96) – Trakya’nın modern yüzü, sanayi ve eğitimde güçlü altyapıya sahip.

Polatlı (97) – Ankara’nın batı kapısı, lojistik açıdan önemli bir merkez.

Siverek (98) – 274 bin nüfusuyla Güneydoğu’nun dinamik ilçesi.

Tarsus (99) – 356 bin nüfusuyla tarih ve ticaretin birleştiği kadim şehir.

Yüksekova (100) – Stratejik konumuyla Doğu’nun ticaret merkezi.

YENİ PLAKA ARALIĞI 82-100 OLABİLİR

Olası düzenlemeyle bu ilçelerin 82 ile 100 arasındaki plaka numaralarıyla yeni iller arasında yer alabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, “Yeni iller, Türkiye’nin idari yapısında hem ekonomik hem de lojistik anlamda denge sağlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.