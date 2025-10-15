Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, yeni organize sanayi bölgesinin Çorum’un büyüme ivmesini daha da güçlendireceğini vurguladı:

Kaya, “Sanayisiyle, üretim gücüyle ve ihracatıyla büyüyen Çorum’umuz, ikinci organize sanayi bölgesiyle üretim üssü olmaya devam ediyor. Yeni OSB ile birlikte yatırım alanlarımız genişleyecek, istihdam kapasitemiz artacak, lojistik avantajlarımız güçlenecek” dedi.

Çorum’un ihracat verilerine göre bölgesinde en istikrarlı büyüme gösteren illerden biri olduğunu belirten Kaya, “Makine, gıda, metal ve savunma sanayi yeni yatırımcılara kapılarını açacak, Çorum’un üretim gücü Türkiye ekonomisine daha güçlü katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üretimi güçlendiren bir vizyonla çalıştıklarını dile getiren Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çorum’un kalkınması, büyümesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Organize Sanayi Bölgemiz şehrimize, sanayicimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR