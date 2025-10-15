Kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile vatandaşların bağışladığı gıda ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Filistin’de yaşanan insanlık dramına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Çorum Şubesi’ne teslim edildi.

Etkinlikte insani yardım, eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren birçok dernek ve vakfın kadın yapılanmaları tek yürek oldu. Organizasyonda emeği geçenler arasında Türk Kızılayı Çorum Şubesi, Yeşilay, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi, Deniz Feneri, KADEM, Hayrat Yardım, Gül-Der, Yedi Hilal, Derman-Der, İDEA, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, EKADER ve Memur-Sen Kadın Kolları yer aldı.

Kermes boyunca Filistin’de yaşanan insanlık krizine dikkat çekilirken, Çorum halkının yardımseverliği ve dayanışma ruhu etkinliğe damgasını vurdu.

Kızılay Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Filistin halkının yanında olduğumuzu ve zulme karşı sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyor; kermesimize katkı sağlayan tüm gönüllülere, vatandaşlarımıza ve kurumlara yürekten teşekkür ediyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi