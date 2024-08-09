Çorum’un Kargı İlçesi’nin tamamının doğalgaz hizmetlerinden faydalanması için çalışmalar hızlandırılacak. Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci ve hemşehrimiz Kargılı iş insanı Metin Erişken, Çorumgaz'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Çorumgaz A.Ş. Müdürü Kasım Kahraman ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında ilçede yapılan doğalgaz çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Hamit Dereli, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın doğalgaz konusundaki hassasiyetini biliyoruz. İlçemizin tamamının doğalgaza bir an önce kavuşması için destek beklediğimizi Kasım Kahraman bey'e ilettik. Kendileri, bu sene kısmi bir çalışma yapılacağını, ancak önümüzdeki süreçte tamamının bitirileceğini dile getirdi. Sağ olsunlar, hemşehrimiz iş insanı Metin Erişken bey bizi burada yalnız bırakmadı. Onun desteği ve bizim çalışmalarımızla inşallah doğalgaz çalışmalarını hızlandırarak en kısa sürede ilçe geneline yayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar”