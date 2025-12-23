Aleyhlerine geçen sezondan beri yapılan hataların bu sezon devam ettiğini görmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Alaca Belediyespor Başkanı Oktay Yelkuvan, merkez takımlarının hakemler tarafından kollandığını iddia ederken, “Bu lig merkez takımları için düzenlenmişse biz bu düzenin içinde olmayacağız. Hakemlerin art niyetli tavrı devam ettiği takdirde, ligden çekilmek de dahil her seçenek masamızdadır” dedi.

Başkan Yelkuvan’ın açıklaması şöyle: “Geçen sezondan aleyhimize yapılan hakem hataların bu sezonun daha ilk maçında artarak devam etmesi üzerine bu açıklamayı yapmak Alaca Belediyespor Kulübü olarak zaruri hale gelmiştir.

Hafta sonu Alaca’da oynamış olduğumuz sezonun açılış maçında, görevli hakem ekibinin maçın başlamasından itibaren takımımıza karşı almış olduğu tavır anlaşılır gibi değildir. Karşılaşma rakip takımın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, rakip takım oyuncusunun oyuncumuza uzak doğu sporlarını aratmayacak şekildeki müdahalesi hakem tarafından sarı kart ile geçiştirilmiş, bizim oyuncularımızın yapmış olduğu en ufak müdahale sarı kartla cezalandırılarak oyuncularımız sindirilmeye çalışılmış, maç süresince hakem rakip takım oyuncuları adeta kol kola maç yönetmiştir.

Yine maç 1-0 devam ederken, oyuncumuzun kaleci ile başa baş kaldığı pozisyonda net bir şekilde geriden çıkmış olmasına rağmen ofsayt bayrağı çekilerek aleyhimize büyük bir hata daha yapılmıştır.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da daha ilk maçta hakemlerin kulübümüze karşı göstermiş oldukları tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz. Alaca Belediye Spor Kulübü olarak maçların sahada oynandığı sonucu hakemlerin değil, oyuncuların performansının belirlediği bir lig istiyoruz.

Oynadığımız tüm maçlarda centilmence mücadele etmeye, iç sahadaki maçlarda azami derecede misafirperverliğimizi göstermeye dikkat ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bu tavrımız hakemler ve bazı rakip oyuncular ve yöneticiler tarafından ‘eline vur ekmeğini al’ şeklinde değerlendirilmektedir. Misafirlerimize de misafirlik sınırları içerisinde kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Şayet bu lig merkez takımları için düzenlenmiş ise biz bu düzenin içinde olmayacağız. Hakemlerin bu art niyetli tavrı devam ettiği takdirde, ligden çekilmek de dahil her seçenek masamızdadır.”