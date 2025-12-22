Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sakaryaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak hatalardan ders çıkartmaları gerektiğini ifade etti.

Sakaryaspor karşısında sergilenen futbolun kendilerini Süper Lig hedefine ulaştıracağını da kaydeden Muhsin Dere, “Şehrimizin gururu Arca Çorum FK’mız, güçlü ve köklü rakibi Sakaryaspor’u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Gole çeviremediğimiz pozisyonları da göz önünde bulundurduğumuzda farkla alınacak bir galibiyet çok uzak değildi. Elbette kazandığımız için çok mutluyuz ancak hatalardan ders çıkarmak bu denli kritik maçlarda oldukça önemli.

Hocamız, golü arayan, pozisyon üreten, alternatif atak yolları geliştiren bir teknik adam ve bugün sahada bunu oldukça net izledik. Bu futbol, bizi hedefimize ulaştıracak. Arca Çorum FK, Süper Lig’e çıkacak İnşallah.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve soğuk havaya rağmen Arca Çorum FK’mızı yalnız bırakmayan hemşehrilerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.