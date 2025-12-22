Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da 2-0’lık Sakaryaspor galibiyeti sonrasında gözler ilk yarının son haftasında Erzurumspor’la oynanacak maça çevrilirken, el altından da transfer çalışmaları yürütülüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun yönetime sunduğu transfer listesinde, Çorum FK’dan önce çalıştırdığı Gençlerbirliği’nden 3 oyuncunun da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Eroğlu, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nden 35 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu, 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün ve 31 yaşındaki kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu’nun mutlaka transfer edilmesini istedi. Eroğlu’nun talebi sonrası Başkan Baran Korkmazoğlu bu oyuncuları kadroya katmak üzere görüşmelere başladı.

Eroğlu’nun, Samsunspor’dan öğrencisi, Kocaelispor’un deneyimli golcüsü, eski Çorum FK’lı Ahmet Sağat’i de istediği biliniyor.