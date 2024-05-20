Olay, Aşağızeytin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Aşağızeytin köyüne iniş yapan paraşütçülerden birinin paraşütü baraja düştü. Kıyıda bulunan Emirkan Şimşek (20) adlı genç, düşen paraşütü almak için suya girdi. Gencin kıyıya çıkmadığını gören arkadaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Editör: İHA AJANS