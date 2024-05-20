Alperen T.(25) idaresindeki 35 DMA 04 plakalı otomobil ile Ferudun D.(58)’nin kullandığı 19 AZ 081 plakalı hafif ticari araç Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma ışıklarda çarpıştı.



Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Cen T.(29) ve İbrahim Can Ç.(24) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.