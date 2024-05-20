Resim Öğretmeni Dursun Şen Küratörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, saat 09.30’da, Prof.Dr. Ahmet Dalkıran’ın resim, Prof.Dr. İbrahim Çoban’ın ise fotoğraf ve resim sergisi açılacak.

Saat 10.00’da Prof. İbrahim Çoban’ın “ Özgün Resim Yaratma Sürecinde Rastlantısallık ve Leke’nin tuvallere yansıması ve disipline edilmesi” konulu atölye çalışması başlayacak.

Okul Müdürü Halit Güneş, saat 14.15’te Prof.Dr. Ahmet Dalkıran’ın “Çağdaş Türk Resminde Şamanist Etkiler” konulu konferans/söyleşinin, saat 15.15’te ise Prof. İbrahim Çoban’ın “Toplumların Sosyal Yaşantısında Sanatın Yeri“ konulu konferans/söyleşinin sunulacağını bildirdi.

Okul Müdürü Güneş, sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı eğitimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle, öğrencilerine kültürel-sanatsal açıdan yeni ufuklar açmayı amaçladıklarını ifade etti.