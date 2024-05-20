Alınan bilgiye göre taraftar gurubu ile saat kulesi civarında ilerleyen M.K.A.(19) ve H.K.A.(17), çıkan bir kavgada kendilerinden yardım isteyen kişiye yardım etikleri esnada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandılar.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: Haber Merkezi