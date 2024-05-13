Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde iki mülteci grup arasında bir nedenle kavga çıktı.
Bıçak ve sopaların kullandığı kavgada Haıder Nama (49) ve Hasan Neamah (51),  vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kavaga anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Editör: HABER MERKEZİ