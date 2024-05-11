İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü görevler kapsamında 3 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uygulamalarda 16 adet ateşli silah (7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 tüfek), 9 adet kesici ve delici alet, 207 adet fişek (154 adet tabanca fişeği ve 53 adet av fişeği), 11 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza maddesi, 1,89 gr metamfetamin maddesi, 0,91 gr esrar maddesi, 80 bin adet bandrolsüz makaron kaçak sigara ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 24 saat görevinin başında olduğu dile getirildi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ