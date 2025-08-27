Erdi Ç. idaresindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Elicek Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçta sıkışan sürücü ile araçta bulunan Yusuf Ç., Yadigar S., Esmanur S. ve Elvan Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK