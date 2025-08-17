Alınan bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan 2'si Çobanlı İskelesi'nde sabahın erken saatlerinde denize girdi.

Kıyıda bekleyen kişi, arkadaşlarının suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlar ve polisten yardım istedi.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahilde görevlendirdiği cankurtaranlar Haşim Arıcı'nın (18) cansız bedenini sudan çıkardı.

Arıcı'nın cenazesi sağlık ekibi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Kimlik bilgilerine göre Arıcı'nın iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Suda kaybolan S.S.K'yi (17) arama çalışmaları iki dalgıçla sürdürülüyor.