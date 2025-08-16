İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 08-15 Ağustos tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 108 adet uygulama yapıldığı açıklandı.

Denetimlerde 26 kahvehane, 25 kafe, 21 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken 5 bin 35 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 6 aranan şahsın yakalandığı kontrollerde 9 adet ateşli silah 3 adet kesici-delici alet, 6 adet şarjör, 89 adet fişek ve 7 adet av fişeği, 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 241 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi