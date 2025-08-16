Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait adreste yapılan aramada 15,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: İHA AJANS