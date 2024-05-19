Çorum’da kayıp olarak aranan kişi, dere yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Çağşak Köyün'de hayvan otlatan çoban dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu ilçesinden 2 gün önce kayıp olarak hakkında bildirim bulunan 52 yaşındaki Dursun Çoruk olduğu belirlenen kişinin tabanca ile vurularak öldüğü belirlendi.

Çoruk'un cenazesi jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.