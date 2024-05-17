Alınan bilgiye göre Hasan Orhan (58) ile Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem Karakoçak (51) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan, tabanca ile ateş ederek eşi ve kız kardeşini öldürdü. Orhan, daha sonra tabanca ile başına ateş ederek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orhan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde rahatsızlanan yakınlarına da sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.